Оперативний резерв військовозобов’язаних першої черги, створений з початку оборонної реформи, становить нині майже 130 тисяч осіб. З початку цього року на військову службу за контрактом прийнято понад 17 тисяч осіб, зокрема 1,2 тисячі офіцерів. Таким чином, загальна кількість військовослужбовців за контрактом у Збройних силах перевищує нині 120 тисяч військовослужбовців. Таку інформацію оприлюднив під час традиційного брифінгу речник Міністерства оборони Максим Праута.
А від початку оборонної реформи понад 1,2 тисячі наших військових інструкторів пройшли підготовку за стандартами НАТО, з них майже половина — за участю іноземних фахівців. Цього року за стандартами Альянсу підготовлено 28 повноцінних бойових підрозділів ЗСУ. Відпрацьовано 150 стандартів колективної та індивідуальної підготовки, введено в дію єдину електронну базу стандартів підготовки та методологічних матеріалів для військ, повідомляє УНІАН. Лише цьогоріч за новими стандартами проведено понад 300 заходів оперативної та бойової підготовки.