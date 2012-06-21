Погода в Україні найближчими вихідними буде холодною і морозною.
Про це у ефірі Еспресо.TV розповіла синоптик Наталка Діденко.
На свято Меланки, Василя та Старий Новий рік температура повітря в Україні знизиться, а морози зміцніють.
Найближчої ночі в Україні очікується холод у межах 3-9 градусів з позначкою мінус. У ніч на неділю вони посиляться, вже на півночі та на сході стовпчики термометрів триматимуться на рівні 9-13 градусів морозу.
Вихідними денна температура теж опуститися до мінусів. Снігу поки по усій Україні не передбачається, можливий невеликий сніг завтра на заході та Центральній Україні. У неділю очікується мокрий сніг на крайньому півдні та у Криму.
За попередніми прогнозами, довгоочікуваний сніг прийде 17, 18 та 19 січня.
Найближчими вихідними в Києві триматиметься морозна погода, вдень до 3-5 градусів нижче нуля. Усі вихідні пройдуть без опадів.
Синоптик Наталка Діденко попередила, що над Україною повис антициклон північного походження, тож чутливим до високого тиску людям варто себе поберегти.