На Луганщині пройдуть зйомки фільму за романом Сергія Жадана «Ворошиловград». Проект фільму зацікавив відомих продюсерів, медіа та здобув приз як один з кращих кінопроектів України на Одеському кінофестивалі в 2013 році. Зараз знімальна група приступає до здійснення задуму. Тож цього літа старобільчан — чоловіків та жінок віком від 20 до 50 років запросили на кастинг для участі в масових й епізодичних сценах.
«Відбір проходив у нас, і прийшло майже 80 охочих. Крім того, знімальна група ще ходила вулицями, обирала фактурні фігури по місту», — розповідає керівник «Центру Спільного розвитку «Дієва громада» Оксана Очкурова.
Як відомо, сама історія роману «Ворошиловград» розвивається за кілька років до початку війни в Донбасі і розповідає про незаплановане повернення 33-річного Германа в рідне маленьке містечко, де раптово зникає його брат. В описі міста легко впізнати Старобільськ. Герману доводиться захищати заправку свого брата від нападів так званих «кукурузників» — рейдерів, які віджимають все навколо. Несподівано для себе, завдяки послідовності небезпечних, містичних й комічних подій, Герман відкриває для себе місто та людей, які тут живуть, заново. І нарешті вирішує боротися до кінця. Роман був виданий в Німеччині, Франції, Польщі, Угорщини, Росії та в США. Він отримав безліч міжнародних нагород, у тому числі як кращий літературний твір Східної і Центральної Європи 2014 року за версією фонду Brcke-Berlin.
Режисер майбутнього фільму Ярослав Лодигін описує жанр майбутньої роботи, як «істерн» (за аналогією з «вестерн»), аналізує «одіссеєву структуру» фабули роману, і обіцяє сонячний, іронічний фільм, який зможе вразити кожного глядача українською практичною інструкцією, як захищати свою власність, а також несподіваним відкриттям краси Донбасу. Ярослав Лодигін вірить, що «Ворошиловград» також буде цікавим і для міжнародної публіки, адже фільм пояснює причини війни на Сході.