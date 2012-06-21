Група викладачів Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, евакуйованого у Старобільськ, відвідала Кембриджський університет завдяки програмі Британської ради «Розвиток лідерського потенціалу університетів України». Її реалізують у партнерстві з Фондом лідерства вищої освіти (Велика Британія) та українськими МОН і Національною академією педагогічних наук.
«Візит до Кембриджського університету має велике значення для міжнародного розвитку нашого вишу, — розповідає завідувач навчально-методичного відділу ЛНУ імені Тараса Шевченка Микола Семенов. — Ми співпрацюємо з Європейським гуманітарним університетом у Вільнюсі щодо обміну досвідом діяльності переміщених вишів і впровадження регіонального проекту, який продовжує імплементацію ідей лідерства для регіону і має на меті формування активної та ініціативної молоді».
За його словами, викладачі особливо цінною вважають інформацію про досвід Кембриджу у формуванні навчального плану.
Під час візиту до Великої Британії всі охочі в Старобільську, де тепер працює ЛНУ імені Т. Шевченка, могли приєднатися до онлайн-конференції «Сучасний університет в умовах змін». Саме тому українські студенти почули вітальні слова, з якими до учасників заходу звернулися представники Кембриджу. А також завдяки перекладу випускника Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Павла Шокіна, який у Кембриджі досліджує німецьку літературу, змогли взяти участь у дискусіях про особливості організації роботи зі студентами.
Англійські колеги приділили велику увагу розгляду зв’язку телевізійної та цифрової культури, а також проблем етнічних та освітніх ідентичностей.
Як зазначив співробітник прес-служби ЛНУ імені Т. Шевченка Олег Черниш, реалізація програми пришвидшить створення національної мережі агентів змін — фахівців, готових упроваджувати інноваційні зміни у своїх закладах освіти. Обміни між українськими та британськими університетами триватимуть.