Уряд вніс зміни до постанови, які створюють сприятливі умови для масового виробництва засобів радіоелектронної боротьби в Україні. Відтепер виробники БпЛА тв РЕБ можуть отримати допуск до експлуатації за спрощеною процедурою. Це дасть змогу масштабувати виробництво безпілотників та засобів РЕБ для посилення обороноздатності України. Про це повідомляє Урядовий портал.

У березні Уряд ухвалив постанову, яка дала старт масовому виробництву БпЛА. Для українських виробників безпілотників відкрилася можливість отримувати більший прибуток та допуск до експлуатації за спрощеною процедурою. Відтепер масштабують досвід і для виробників засобів РЕБ. Про це повідомляє Урядовий портал.

Ухвалена постанова передбачає такі зміни:

можливість здійснювати державні закупівлі засобів РЕБ за спрощеною процедурою аналогічно до БпЛА;

збільшення прибутку для виробників засобів РЕБ до 25% від собівартості товарів. Це дасть змогу реінвестувати кошти в подальше виробництво;

у разі проведення з державним замовником — СБУ, Нацгвардія, прикордонники — спільних відомчих випробувань допуск до експлуатації відбувається без повторних випробувань і засідання комісії Міноборони. Ці зміни стосуються як РЕБ, так і БпЛА;

спрощення та скорочення до 10 днів допуску до експлуатації зразків БпЛА та РЕБ;

розробка Генштабом ЗСУ за кожним видом БпЛА чи засобу РЕБ стандартних технічних вимог, яким повинні відповідати товари для допуску до експлуатації;

можливість для Міноборони та Держспецзв’язку здійснювати закупівлю РЕБ на підставі запиту складових Сил безпеки і оборони;

можливість здійснювати закупівлю БпЛА та РЕБ до завершення процедури допуску до експлуатації на підставі акта спільних відомчих випробувань з позитивним висновком або наявності номенклатурного номера НАТО;

прибрали необхідність затверджувати Технічні умови на зразки безпілотних систем та засобів РЕБ у Генштабі ЗСУ.

Завдяки цим змінам виробники засобів РЕБ зможуть масштабувати виробництво та отримувати швидший допуск до експлуатації. Це дасть можливість реагувати на потреби Сил оборони та забезпечувати їх необхідними технологіями.

Нагадаємо, цього тижня Міністерство оборони за підтримки Міністерства цифрової трансформації затвердило наказ, який спрощує процедуру списання безпілотників, втрачених чи пошкоджених під час бойових дій. Відтепер списання відбуватиметься значно швидше й простіше, щоб потім отримувати нові дрони й розподіляти їх між військовими.