Дано старт акселераційній програмі підтримки інновацій у гуманітарному розмінуванні. Програму реалізують з ініціативи Міністерства економіки спільно із Kyiv School of Economics. У межах ініціативи стартапи в галузі гумрозмінування матимуть різноманітну підтримку, а підсумком має стати втілення нових сучасних рішень у сертифіковані вироби і технології.

«Ми підтримуємо вітчизняне виробництво техніки та обладнання для розмінування, а також розвиток інновацій в цій галузі. Переконана, що технології, розроблені в Україні, не лише допоможуть швидше очистити територію нашої держави, а й стануть згодом статтею експорту», — зазначила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Акселераційна програма підтримки інновацій у гуманітарному розмінуванні передбачає навчальні курси з підприємництва, менторську підтримку від галузевих експертів, реальні випробування технологій на полігоні, peer-to-peer взаємодію та підтримку, повідомляє Мінекономіки.

За словами президента Київської школи економіки Тимофія Милованова, учасники навчатимуться підприємництва, випробовуватимуть свої проєкти на полігонах і зможуть, якщо буде належна якість ідей і компанії, залучити інвестиції для їх розвитку.

Учасники програми матимуть змогу скласти індивідуальну дорожню карту, одержати підтримку під час розроблення бізнес-моделі та плану розвитку бізнесу від ідеї чи прототипу до сертифікованого виробу або технології.