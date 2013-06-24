Стартувала Літня школа з міжнародного гуманітарного права для державних службовців. До участі у заході були залучені представники членів Міжвідомчої Комісії з питань застосування та реалізації норм міжнародного гуманітарного права (МГП) в Україні. На відкритті заходу учасників привітала Віце-прем'єр-міністр - Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Про це повідомляє Урядовий портал.

Літня школа з міжнародного гуманітарного права організована Товариством Червоного Хреста України у партнерстві з Данським і Британським Червоним Хрестом.

Вона має на меті розглянути актуальні питання, пов’язані із застосуванням міжнародного гуманітарного права, налагодити координацію і співпрацю в галузі МГП в Україні, а також поширити знання про нього серед державних службовців.

Віце-прем’єр-міністр наголосила, що розуміння та застосування норм міжнародного гуманітарного права на практиці є надзвичайно важливими для України під час повномасштабної збройної агресії рф проти України. Адже ворог щоденно порушує всі можливі норми МГП – як конвенційні, так і звичаєві.

«Розраховую на те, що результати Літньої школи знайдуть відображення у нормативних ініціативах як на рівні національного законодавства, так і в міжнародному праві. Зараз Україна дуже страждає від порушень міжнародного гуманітарного права. Тому саме Україна буде серед тих, хто кардинально оновить міжнародне гуманітарне право», – зазначила Ірина Верещук.