Відучора, а саме 10 січня розпочалася реєстрація на тренувальне тестування, майбутні абітурієнти наблизилися до вступних перегонів. Адже пробне зовнішнє незалежне оцінювання — це важлива складова підготовки до основних випробувань ЗНО. Це змога не тільки ознайомитися з процедурою та стандартизованими тестами, що відповідають вимогам програм, характеристикам та структурі сертифікаційних робіт ЗНО-2017, а й хороша практика в заповненні бланків відповідей, ефективного розподілу часу, психологічного гарту, оцінюванні власного рівня навчальних досягнень.
До 31 січня зареєструватися для участі в пробному ЗНО можна на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти. Кожен учасник може скласти такі тести: 1 квітня — українську мову і літературу, 8 квітня — один з таких предметів: історію України, математику, біологію, географію, фізику, хімію, англійську, іспанську, російську, німецьку, французьку мови.
Участь у пробному ЗНО платна. Вартість тестування визначає регіональний Центр оцінювання якості освіти