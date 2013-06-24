Стартувала акселераційна програма підтримки інновацій у гуманітарному розмінуванні. Програма реалізується за ініціативи Міністерства економіки України спільно із Kyiv School of Economics. В рамках ініціативи стартапи в сфері гумрозмінування отримають різноманітну підтримку, результатом має стати втілення нових сучасних рішень у сертифіковані вироби та технології. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Масштаб проблеми, з якою зіштовхнулася Україна - безпрецедентний. Потенційно забрудненими вибухонебезпечними предметами вважається близько третини території країни. Тим не менш, ми маємо амбітну мету - повернути до господарської експлуатації протягом наступних 10 років до 80% цих земель. Реалізувати завдання допоможе впровадження та застосування сучасних технологій. Ми підтримуємо вітчизняне виробництво техніки та обладнання для розмінування, а також розвиток інновацій в цій сфері. Переконана, що технології, розроблені в Україні, не лише допоможуть швидше очистити територію нашої держави, але й стануть згодом статтею експорту», - зазначила Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Акселераційна програма підтримки інновацій у гуманітарному розмінуванні передбачає, зокрема:

Навчальні курси з підприємництва;

Менторську підтримку від галузевих експертів;

Реальні випробування технологій на полігоні;

Peer-to-peer взаємодію та підтримку.

«KSE започатковує акселераційну програму для компаній у сфері розмінування. Учасники навчатимуться підприємництву, випробовуватимуть свої проекти на полігонах і зможуть (але звісно якщо буде якість ідей і компанії) залучити інвестиції для їх розвитку. Розмінування — ключовий пріоритет тому, що вибухонебезпечні предмети є на всій території України, яка зазнала бойових дій. Ми хочемо значно прискорити процес розмінування, щоб він не зайняв 20 років, як за прогнозами. Через такі акселераційні програми, розвиток технологій і залучення людей та підприємців. В ідеалі, потрібно досягти рівня, де роботи, а не люди, працюватимуть у сферах з високою загрозою вибухів. Розвиток високотехнологічного суспільства визначить відновлення України», — зазначив Тимофій Милованов, Президент Київської школи економіки.

Учасники програми матимуть змогу скласти індивідуальну дорожню карту у супроводі менторів та експертів, отримати підтримку при розробці бізнес-моделі та плану розвитку бізнесу від ідеї чи прототипу до сертифікованого виробу чи технології.