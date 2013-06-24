Відтепер українці, чиє житло було пошкоджене внаслідок бойових дій, зможуть отримати допомогу для проведення капітального ремонту своїх домівок. Про це повідомляє Урядовий портал.

Максимальна сума компенсації на цьому етапі: 350 тис. гривень для відновлення квартири і 500 тис. гривень для приватного будинку.

Кошти будуть зараховуватись двома траншами – 70% та 30%. Після використання першого траншу громадянин зобов’язаний подати проміжний звіт. Його перевірить комісія місцевої ради і внесе відомості в Реєстр пошкодженого та знищеного майна (РПЗМ). Тільки після цього буде наданий другий транш для завершення відбудови житла.

Для подачі повідомлення про завершений або проміжний ремонт потрібно:

Увійти в розділ єВідновлення — «Заяви на виплати»;

Обрати об'єкт, про ремонт якого хочете повідомити;

Натиснути на «Повідомити про ремонт»;

Зазначити на якому етапі ремонт;

Додати до 10 фото, які підтверджують факт виконання ремонту (наприклад фото будматеріалів та чеків). Кожне фото не має перевищувати 5 МБ;

Надіслати повідомлення.

Вже передано на виплату кошти першого траншу по 2768 заявкам на загальну суму 665 млн грн.

Нагадаємо, перший етап програми єВідновлення передбачав виплати для невеликих ремонтів сумою до 200 тисяч гривень. Понад 26 тисяч українських родин вже отримали ці кошти та відновлюють своє житло. Середня сума компенсації – 77 тисяч гривень.

Послуга отримання компенсації за пошкоджене та знищене житло єВідновлення була розроблена у співпраці Міністерства розвитку громад територій та інфраструктури України та Міністерства цифрової трансформації України за підтримки USAID / UK aid проекту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS».