Міністр соціальної політики Марина Лазебна пояснила, що пенсіонерам, які мають банківські картки, буде запропоновано скористатися інтернет-банкінгом або зателефонувати на гарячу лінію цих фінансових установ і, пройшовши ідентифікацію, сплатити за комунальні послуги у такий, новий для них, спосіб. Звернутися можна буде і до фахівців Укрпошти, яка також відкриває гарячу лінію. Вони пропонують таку послугу: листоноша, який зазвичай приносить пенсію або іншу соцдопомогу, прийде додому до пенсіонера-отримувача, візьме його платіжки і оплатить комуналку.
За її словами, запрацював і ще один новий проєкт – «Допомога поруч». Це велика інформаційна платформа, де ті, хто може і бажає допомогти, знайдуть тих, кому необхідна підтримка. Кожен може зробити заявку – наприклад, для сусіда, літніх батьків, знайомих. І всі небайдужі: соціально відповідальний бізнес, волонтери, благодійники, громадські організації, а також уряд і місцева влада, всі разом прийдуть на допомогу тим, хто нині опинився в скрутному становищі і потребує підтримки.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»