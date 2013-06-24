З 9 серпня розпочався прийом документів для формування Ради з питань внутрішньо переміщених осіб при Черкаській обласній військовій адміністрації (ОВА). Про це повідомляє Урядовий портал.

Стати членом Ради з питань ВПО запрошують:

– внутрішніх переселенців, місцем фактичного проживання яких згідно з довідкою про взяття на облік ВПО є територія Черкаської області, у якій зареєстровано їх останнє задеклароване/зареєстроване місце проживання. В тому числі якщо вони є представниками суб’єктів господарювання, які в установленому законодавством порядку перемістили свої виробничі потужності й активи;

– представників громадських об’єднань, у статутах яких визначено, що їхня діяльність спрямована на забезпечення та захист прав ВПО і реалізацію проектів на Черкащині.

Подати документи на участь у відборі можна до 23 серпня 2023 року у паперовій формі на адресу: м. Черкаси, вул. Максима Залізняка, 10, каб. 106 або в електронній формі (сканкопії) – на e-mail: shtabvpoche@gmail.com.

Нагадаємо, минулого тижня Уряд затвердивположення про Ради з питань ВПО при місцевих органах влади. Серед основних завдань таких рад – сприяння забезпеченню соціального захисту ВПО, їх працевлаштування, забезпечення житлом, надання психосоціальної, медичної та правової допомоги тощо.