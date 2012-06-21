За рік кількість операцій з використанням карток зросла на 30% до 1,6 трлн грн, повідомляє регулятор.
«Частка безготівкових платежів з використанням платіжних карток за 2016 рік збільшилась за обсягом операцій на 4.3% і становила 571,3 млрд грн. Це 35,5 % від загального обсягу операцій за платіжними картками», — сказано в повідомленні.
На початок року в Україні нарахували 32,4 млн активних платіжних карток. Це на 1,5 млн більше, ніж торік. У шість разів побільшало платіжних карток з функцією електронних грошей. Їх зареєстровано 54 тис.
З 4 січня українці можуть розраховуватись готівкою щонайбільше на 50 тис. грн на день. Раніше готівкові розрахунки могли сягати 150 тис. грн на день.