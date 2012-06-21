Статки засновника Facebook Марка Цукерберга збільшилися на три мільярди доларів після публікації фінансової звітності соціальної мережі, повідомляє Bloomberg.
На тлі публікації звітності акції Facebook зросли на 2,66% до 136,77 мільярдів доларів. Це дозволило Цукербергу збільшити свій статок до 59 мільярдів доларів. Як зазначає видання, на сьогоднішній день Цукерберг займає п'яту сходинку в рейтингу мільярдерів Bloomberg, але зростання його статку вплине на його положення в ньому.
Компанія Facebook у 2016 році отримала 10,217 мільярдів доларів чистого прибутку, тоді як в 2015 цей показник склав 3,68 мільярдів доларів. Таким чином, зростання чистого прибутку склало 177%. При цьому, виручка найпопулярнішої в світі соціальної мережі склала 27,6 мільярда доларів. За підсумками року виручка компанії виросла на 54%.