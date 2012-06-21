Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Жебрівський нарешті показав «Чарівний пендель», яким тривалий час обіцяє «стимулювати» окремих підлеглих до більш якісної і продуктивної роботи. Ні, під час виїзної обласної колегії Донецької ОДА у Мирнограді він не став публічно шпетити за недоліки в роботі когось із присутніх на засіданні керівників міст і районів чи тим більш карати тумаком. Керівник прифронтового краю просто продемонстрував блискучу статуетку у вигляді громіздкого чоботиська на постаменті і пообіцяв вручати її тим, хто цього найбільше заслуговує.
Власне, на цьому презентація «призу» за кепську роботу і водночас символу необхідного силового стимулювання недобросовісних чиновників закінчилася. Із півдесятка привезених і виставлених напоказ статуеток поки не вручили жодної. Зітхнувши з полегшенням, деякі учасники колегії по її закінченні в кулуарах навіть жартували: мовляв, якщо «по заслугам» вручати оту статуетку, то черга з «лауреатів» розтягнеться на кількасот метрів.
А перегодя, оскільки у соціальних мережах з’явися фото Павла Жебрівського із «Чарівним пенделем» в руках, його опоненти високо оцінили самокритичність керівника, запевняючи, що саме він першим отримав антипремію №1.