3 жовтня прийнято постанову Кабінету Міністрів України „Про внесення зміни до пункту 4 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній”, якою урегульовано питання обчислення трудового стажу фізичних осіб-підприємців.
Відповідно до зазначеної постанови, фізичним особам-підприємцям зараховуватимуться до стажу, при обчисленні пенсії, періоди ведення фізичними особами підприємницької діяльності із застосуванням спрощеної системи оподаткування, у тому числі із застосуванням фіксованого податку:
з 1 січня 1998 року по 31 грудня 2003 року – на підставі довідки про реєстрацію особи як суб’єкта підприємницької діяльності;
з 1 січня 2004 року по 31 грудня 2017 року за бажанням особи – за умови сплати страхових внесків (єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування) незалежно від суми сплачених коштів.