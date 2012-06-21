На Вінниччині визначили лауреата та дипломантів Всеукраїнської літературно-мистецької премії імені Степана Руданського, відомого українського письменника-гумориста. Цього року на здобуття відзнаки надійшли твори від 9 претендентів із Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Львівської, Полтавської, Сумської та Хмельницької областей. Утім, обговорюючи подані твори, члени журі висловилися, що вони мають досить низький художній рівень, повідомляють на сайті облдержадміністрації. Якщо так, то Великий гуморист, мабуть, усміхнувся б. Тому за результатами таємного голосування журі (майже одноголосно) визначило лауреата — завідувачку музею С. Руданського в селі Хомутинці Вінницької області Оксану Мудрик, подання стосовно якої зробив відділ культури та туризму Калинівської райдержадміністрації. Принагідно зауважимо, що відповідно до внесених у цьому році змін до положення про премію лауреат отримує 14 тисяч гривень, а дипломанти, які посіли друге та третє місця, — по 3 тисячі.
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