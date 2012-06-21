У зв’язку зі стрімким таненням снігів і весняними зливами у водоймах країни підвищиться рівень води, застерігає ДСНС. На Закарпатті на ділянці річки Тиси В. Бичків — Вилок та в нижніх течіях річок Уж і Латориця вода підніметься на 1,5—2 метри. У рiчках басейнів Сяну, Днiстра (Львівська, Iвано-Франкiвська області) — на 0,5—1,5 метра. У рiчках басейнів Прип’яті, Західного Бугу (Львівська, Волинська області) — на 0,2—0,7 метра.
У придунайському місті Вилкове Кілійського району Одещини внаслідок водопілля та нагінного вітру підтоплено третину вулиць. Про це повідомив голова Кілійської райради Павло Бойченко на своїй сторінці у Facebook. «Рівень сягнув позначки 181 см. Вітер з моря — близько 20 метрів за секунду, високі хвилі. Готуємо місця для розміщення людей, якщо виникне потреба», — написав чиновник.
А на Сумщині весняна повінь підтопила частину міста Охтирка, повідомляє УНІАН. Поліція разом з рятувальниками на плавзасобах патрулює вулиці, забирає із підтоплених осель тих, хто не встиг залишити зону лиха.
А Укрінформ поширив дані «Києва Оперативного» про підтоплення кількох ділянок траси Київ — Харків. «Будьте гранично обережні поблизу 177-го кілометра. У деяких місцях без позашляховика й купального костюма не обійтися», — йдеться в повідомленні.