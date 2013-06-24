Заступник Міністра енергетики України Ярослав Демченков провів робочу зустріч із представниками інститутів Німецького наукового товариства імені Фраунгофера та think tanks, зокрема з Інститутом економіки енергетики та технології енергетичних систем ім. Фраунгофера (ІЕЕ), німецьким енергетичним агентством DENA, а також обʼєднанням DERlab. Темами обговорення були ключові потреби та пріоритети енергосектору та підготовка проектів до програми фінансування Fraunhofer Zukunftsstiftung «Відбудова України». Про це повідомляє Урядовий портал.

Учасники також обговорили можливість співпраці з експертами обʼєднання DERlab - провідних лабораторій та науково-дослідних інститутів у галузі систем розподілених енергетичних ресурсів.

Платформа DERlab надає послуги з консультування у сфері розподіленої генерації для підтримки переходу до децентралізованих енергосистем.

Співпраця з провідними науково-дослідними установами відбувається у межах Німецько-українського енергетичного партнерства.

«Децентралізація та посилення стійкості нашої енергосистеми надзвичайно важливі для нас у теперішніх умовах. Минулої зими енергетична інфраструктура стала однією з головних цілей росії. Незважаючи на героїчні зусилля енергетиків з ліквідації наслідків ударів, збитки українській енергосистемі завдані величезні», - сказав Ярослав Демченков.

Децентралізована енергетика також вимагає трансформації системи розподілу, яка має стати більш керованою та автоматизованою, аби швидко реагувати на можливі аварії в системі, спричинені обстрілами росіян. На цьому сторони окремо зупинилися під час обговорення технічного стану та потреб операторів.

Заступник Міністра нагадав, що презентована Міністром енергетики Германом Галущенком Енергетична стратегія до 2050 року передбачає, що у середньостроковій та довгостроковій перспективі Україна зосередиться на розподіленій та відновлюваній енергетиці.

Також під час зустрічі йшлося про перебіг наймасштабнішої ремонтної кампанії в енергетиці. Для відновлення пошкодженої інфраструктури залучено, зокрема, допомогу і від німецьких партнерів.