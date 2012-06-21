Міський голова Сум Олександр Лисенко вручив іменні стипендії 30 спортсменам, які досягли вагомих результатів на аренах України, Європи та світу, а нині готуються до майбутніх стартів. Серед них рекордсмени і чемпіони з різних видів спорту і вікових категорій — чоловіки та жінки, юніори і юніорки, юнаки і дівчата. Кожен із них щомісяця до кінця року одержуватиме стипендію від 960 до 1600 гривень.
Такий стимул запроваджено відповідно до програми «Фізична культура і спорт міста Суми на 2016—2018 роки», що передбачає всіляку підтримку, розвиток і популяризацію здорового способу життя, матеріальне стимулювання тренувань і професійного заняття спортом.