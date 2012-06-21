Якось в одному із сіл прифронтового Приазов’я кореспондент «Урядового кур’єра» побував у школі, де місцевим учням саме видавали стипендії від благодійної організації «Фонд Бумбураса». І треба було чути дітей і дорослих, які з величезною вдячністю розповідали про цю і ще багато інших добрих справ грецького бізнесмена Пантелеймона Васильовича Бумбураса. Адже він, свідчать місцеві люди, активно розв’язує важливі соціальні проблеми найбільш вразливих верств населення на лінії зіткнення, надає кошти на навчання, відпочинок і оздоровлення тутешніх дітей із малозабезпечених сімей, підтримує вивчення грецької мови у школах та університетах, займається будівництвом та реставрацією пам’яток історії й культури, а ще допомагає фінансами, ліками і медичним обладнанням військовим медичним закладам. Ця допомога дуже важлива нині, оскільки її потребують чимало жителів потерпілого від війни Донбасу.
«Кожне слово «дякую» спонукає допомагати людям ще більше», – каже бізнесмен і меценат. – Насамперед це була конкретна відповідь на ту величезну проблему, яку тоді побачив. Те, що повинен був зробити, — надати посильну допомогу, бо люди опинилися в жахливому становищі. І ще добре розумів і розумію: держава навіть якби бажала, не має змоги допомогти всім у цей складний для країни час. Тому і я, і кожен з нас повинен допомагати хто чим може. Хтось може зробити більше, хтось менше, але головне — щось робити».
Більш докладно про мецената читайте в інтерв’ю «Урядовому кур’єру».