Фахівці управління Північного офісу Держаудитслужби в Черкаській області взяли участь у державному фінансовому аудиті виконання бюджетної програми проведення земельної реформи на базі Головного управління Держгеокадастру області на 2013—2016 роки. Проаналізувавши стан запровадження земельної реформи, аудитори встановили, що нормативну оцінку земель населених пунктів проведено в повному обсязі, майже завершено роботи з наповнення бази Державного земельного кадастру, проведено інвентаризацію 90% земель сільгосппризначення державної власності, значно активізувалися земельні торги. Однак і невикористаних резервів ще чимало. Якби їх задіяли, вважають фахівці, можна було б поповнювати місцеві бюджети щороку принаймні на 100 мільйонів гривень.
Згідно з даними Головного управління Держгеокадастру, в області станом на 1 січня 2016 року з наявних 209,5 тисячі гектарів ріллі державної власності не надано у власність та постійне користування понад 130 тисяч гектарів. За умови передачі в оренду цих земель за найнижчою ставкою додаткові надходження у місцеві бюджети орендної плати за землю зростуть до більш як 104 мільйонів гривень на рік, що становить чверть річної суми надходжень до місцевих бюджетів від плати за землю.
На думку аудиторів, це сталося зокрема й внаслідок того, що протягом двох останніх років не було контролю за використанням земель у зв’язку з введенням мораторію на проведення перевірок контролюючими органами. Значна частина не переданих в оренду земель сільгосппризначення державної власності може свідчити про використання земель без оформлення правовстановлюючих документів.