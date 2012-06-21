Вінничанку Світлану Тросюк, яка завоювала золоту медаль у змаганнях з боротьби сумо на Х Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту, по прибутті додому чекав приємний сюрприз. Керівництво Вінницької облдержадміністрації привітало спортсменку з перемогою і вручило їй сертифікат на суму 100 тисяч гривень. Обласна влада також відзначила заслуженого тренера України з боротьби сумо Важі Даіаурі, який готує спортсменку. Від обласної державної адміністрації тренерові вручили сертифікат на отримання грошової винагороди на суму 20 тисяч гривень.
«Дуже багато залежить від спортсмена. У неї характер справжньої чемпіонки, завжди готова до складних спортивних режимів і постійно працювала на результат», — сказав Важі Даіаурі.
Принагідно зауважимо, що по прибутті на Батьківщину переможницю першими привітала сім’я і вихованці рідної спортивної школи.
«Рідні зустріли мене в аеропорту в Борисполі. А діти телефонували і запитували, коли прийду в зал. Вони мене зустріли з кульками і квітами, а в очах були сльози!» — сказала Світлана Тросюк, яка займається і тренерською роботою.