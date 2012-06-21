Київський метрополітен ввів сьогодні в обіг сині жетони замість зелених. Зелені ж будуть діяти до кінця доби, 31 липня, а з 1 серпня їх можна буде обміняти на сині.
Обмін буде можливий тільки в сервісних центрах на читирьох станціях – «Майдан Незалежності», «Дорогожичі», «Дарниця» та «Політехнічний інститут».
«Обмін починається завтра. Розпорядженням Київради передбачено, що обмін здійснюється або пропорційно, або з доплатою. Обмін на гроші не передбачено. Тобто жетони змінюють тільки на жетони»,– розповіла в ефірі "112 Україна" радник начальника КП «Київський метрополітен» Наталя Макогон.
При цьому, анонсована раніше скасування жетонів також відбудеться.
«Я підкреслю, що ми виводимо жетони з обігу. Найближчим часом ми представимо пілотний проект по квитках з QR-кодом. Жетони в касах взагалі продаватися не будуть», – зазначила Наталія Макогон.