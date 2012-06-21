Університет третього віку — це навчальний заклад для пенсіонерів, який функціонує на базі районних територіальних центрів соціального обслуговування. Такі центри працюють у кожному районі столиці і набувають усе більшої популярності серед киян поважного віку. Один із таких центрів фахівці Департаменту соціальної політики проінспектували в Шевченківському районі.
«У таких університетах функціонують факультети прикладного та художнього мистецтва, іноземної мови, психології, інформаційних технологій, хорового співу, танцювальний тощо. Із початку 2016-2017 навчального року на 78 факультетах і у 43 гуртках навчаються 2022 особи», — зазначив директор Департаменту соціальної політики КМДА Юрій Крикунов.
За його інформацією, ці територіальні центри фінансують із бюджету міста. Викладачі — це і працівники установи, і волонтери. На утримання територіального центру соціального обслуговування Шевченківського району в 2016 році було використано 12,6 мільйона гривень. На цей рік уже затверджені видатки у більше як 17 мільйонів.
Для запису на заняття необхідно звернутись до територіального центру соціального обслуговування кожного району міста.