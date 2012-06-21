16 і 17 вересня в столиці відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції за всіма групами товарів, повідомляє сайт КМДА.

Так, ярмарки триватимуть:

16 вересня (субота) у:

♦ Голосіївському районі на вул. Голосіївській, 4-10;

♦ Деснянському районі на вул. О. Сабурова (у межах вул. О. Бальзака та просп. В. Маяковського);

♦ Дніпровському районі на б-р І. Шамо, 2-12;

♦ Оболонському районі на вул. Йорданській, 1-9;

♦ Печерському районі на вул. К. Білокур;

♦ Подільському районі на просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);

♦ Святошинському районі на вул. Григоровича-Барського, 7.

17 вересня (неділя) у Святошинському районі на б-р Академіка Вернадського, 79. 