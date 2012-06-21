Столичний магазин на вулиці Грушевського, з фасаду якого зникли графіті часів Євромайдану, обмалювали і розбили скляні двері і вікна. Про це повідомив кореспондент ВВС Україна з місця подій.
Зокрема у написах на магазині йдеться: «Тут був Майдан і він тут буде вічно» і «Не зітреш нас».
Фасад магазину закидали яйцями та намагалися підпалити шини перед входом, однак їх загасили працівники патрульної поліції. Також до місця події під'їхали пожежники.
Згодом люди з-під магазину почали розходитися.
Український інститут національної пам'яті заявив, що буде звертатися до поліції і Генпрокуратури через стерті графіті часів Євромайдану на вулиці Грушевського. Про це написав у Facebook голова інституту Володимир В'ятрович.
На малюнках, що знаходилися на фасаді одного з магазинів інтер'єру, були зображені Тарас Шевченко, Леся Українка та Іван Франко в образах активістів Майдану.
Повідомляється, що з'явилися вони взимку 2014 року, коли на вулиці Грушевського тривали протистояння між майданівцями і правоохоронцями.
Нещодавно малюнки зникли, що викликало бурхливу реакцію у соцмережах.
Володимир В'ятрович стверджує, що їхнє знищення є актом вандалізму.
«Графіті на Грушевського є пам'яткою історії згідно з наказом Мінкультури від 15.10.2014 № 869», — написав голова Інституту нацпам'яті.
У документі, зокрема, згадується «місце бойових дій та масової загибелі громадян в районі вулиці Грушевського у місті Києві під час акцій протесту у лютому 2014 року» за адресою Грушевського, 4.
«Їхнє знищення є злочином і підпадає під дію ч.2 ст 298 Кримінального кодексу — умисне незаконне знищення, руйнування, пошкодження об'єкту культурної спадщини або його частини — штраф до 2350 грн або обмеження чи позбавлення волі до трьох років з можливою забороною обіймати певні посади чи діяльність», — додав Володимир В'ятрович.
«Знищені графіті були частиною експозиції Музею Майдану. За знищення експонатів Музейного Фонду передбачено кримінальну відповідальність», — написав у Twitter віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко.
«Про етику справи і не кажу: весь центр Києва охоронювана меморіальна зона Революції гідності. Акт вандалізму має розслідуватися МВС і ГПУ», — додав урядовець.