Столиця Індії потерпає від четвертої хвилі коронавірусної інфекції, і вона більш небезпечна, ніж три попередні. Про це заявив головний міністр Делі Арвінд Кеджрівал, якого цитує індійське видання The Statesman.

На брифінгу він зазначив, що 10 квітня в Делі було офіційно зареєстровано 7897 нових випадків зараження ковідом, а в п'ятницю – 8521. Ці цифри можна порівняти з листопадовими показниками, коли місто переживало пік третьої хвилі, і свідчать про швидкість поширення вірусу. Хоча повний карантин не панацея, влада готова до такого розвитку подій, якщо столична система охорони здоров'я перестане справлятися з напливом важких хворих.

«Ми знаходимиося в тісній співпраці з жителями Делі. Прошу вас носити маску, зберігати соціальну дистанцію, мити руки і залишатися по можливості вдома», – звернувся чиновник до жителів столиці.

Напередодні влада Делі заборонили до кінця місяця всі масові заходи, за винятком весіль і похоронів, для яких запроваджено ліміт учасників, обмежили пасажиропотік у громадському транспорті і ввели комендантську годину з 21:00 до 05:00.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для Урядового кур’єра»