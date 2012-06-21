Учора Прем’єр-міністр Володимир Гройсман розпочав робочий візит до Брюсселя. У програмі перебування — його зустрічі з Президентом Європейської ради Дональдом Туском, Президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером, заступником генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер.
На переговорах із керівництвом ЄС обговорено перебіг реалізації ключових реформ в Україні, лібералізацію візового режиму між Україною та Євросоюзом, актуальні питання торговельно-економічної співпраці й імплементації зони вільної торгівлі. Серед тем зустрічей чільне місце посідає ситуація на сході України, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.
Під час перебування у Брюсселі Прем’єр-міністр бере участь у конференції «Заохочення та скерування: перезавантаження українських реформ», організованої Центром європейських досліджень В. Мартенса. На заході представлено прогрес України в реалізації ключових економічних і політичних реформ, а також пріоритети уряду на найближчу перспективу в просуванні внутрішніх перетворень.