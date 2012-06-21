Цьогоріч столиця збільшила фінансування соціальної програми «Турбота. Назустріч киянам», згідно з якою зросте вдвічі матеріальна допомога учасникам антитерористичної операції і вдесятеро — членам сімей загиблих Героїв Небесної Сотні та учасників АТО. Разом виплати будуть підвищені майже 22 тисячам киян. Про це під час щотижневого брифінгу повідомив керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко.
«Цього року місто направить на допомогу учасникам АТО та членам сімей загиблих Героїв Небесної Сотні та учасників АТО 160 мільйонів гривень. Ми маємо захистити всіма доступними нам методами тих, хто віддав для захисту нашої України найдорожче — своє життя», — зазначив Володимир Бондаренко.
Місто не залишає наодинці з проблемами родини героїв, які загинули в АТО. Більше 11 мільйонів у Києві виділено на поховання наших героїв та встановлення їм пам’ятників.
«Турбота. Назустріч киянам» — по-справжньому ефективний механізм підтримки столичних мешканців у цей нелегкий час. Ми намагаємось допомогти вчасно саме тим, хто найбільше потребує цієї допомоги і тому будемо і надалі вносити оперативні зміни в програму саме виходячи з потреб суспільства», — наголосив керівник апарату КМДА.
Зауважимо, що також цього року зросли видатки і на оздоровлення дітей киян-учасників АТО віком до 7 років.