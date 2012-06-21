У Києві на вулиці Січових Стрільців, 16 з'явиться сквер в єгипетському стилі.
Як розповіли в прес-службі Київської міськдержадміністрації, з пропозицією благоустрою скверу виступили в посольстві Арабської республіки Єгипет в Україні в рамках проекту «Київ – місто світу».
За попередніми планами, сквер облаштують дизайнери в єгипетській стилістиці. Там також встановлять сучасне освітлення, зокрема сенсорне освітлення бювету та відреставрують фонтан.
Раніше повідомлялося, замість демонтованих МАФів біля метро Політехнічний інститут облаштують сквер.
Пізніше влада Києва повідомила, що біля метро Політехнічний інститут комунальні служби демонтували понад 15 незаконних МАФів. На місці кіосків буде сквер.