Інвентаризацію майна ПАТ «Київенерго» почнуть у жовтні. Це буде необхідно зробити перед поверненням місту всіх виробничих потужностей і устаткування. Договір управління між владою міста і компанією діяв понад 17 років.
Цей процес чітко регламентовано Урядом. Про це повідомляє «Вечірній Київ».
Так, заступник голови КМДА Петро Пантелеєв нагадав, що частина майна, яка прийшла в непридатність, має бути списана перед тим, як місто забере потужності назад. Зараз активно діють робочі групи, які займаються цим питанням.
Києву потрібно повернути під своє управління понад 90 тисяч об'єктів рухомого і нерухомого майна, серед котрого ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, сміттєспалювальний завод «Енергія», 200 котелень, теплотраси, техніка.
— За 17 років роботи «Київенерго» провело деякі удосконалення. Свій внесок вони оцінюють в 700 мільйонів гривень і хочуть, щоб цю суму їм компенсували, — каже Петро Пантелеєв. — Але місто проведе незалежний аудит, адже ми не згодні з цією сумою, і не маємо наміру її виплачувати. Крім того, в енергокомпанії є серйозні борги, «прив'язані» до власника, а до не управителя. Приймати їх в повному обсязі місто також не буде. Розбираємося, як вони утворилися, і хто які частини повинен погасити.
За словами Петра Пантелеєва, майно мають повернути місту у квітні. Потім влада Києва буде поступово готувати передачу теплового господарства в нову концесію.
— Ми хочемо запропонувати брати участь в цьому потужним іноземним компаніям. Але для цього в країні повинна відбутися реформа в управлінні тепловою галуззю. Основною її складовою частиною повинна стати реформа тарифоутворення. Інакше жодних серйозних концесіонерів нам не бачити, — наголосив Петро Пантелеєв.
Сьогодні в цьому напрямку зроблено лише півкроку: НКРЕКП розглядає проект закону про стимулююче тарифоутворення.
Водночас Київ готовий бути експериментальною базою для впровадження реформ в енергосекторі.
20 червня 2017 року Київрада прийняла рішення про припинення угоди з ПАТ «Київенерго», яка закінчується 31 грудня 2017 року. Аби уникнути позаштатних ситуацій під час опалювального сезону і забезпечити належне постачання теплової енергії киянам, рішення передбачає продовження договору на 4 місяці — до 26 квітня 2018 року включно.