Як у майбутнє дивився композитор Пилип Козицький, коли написав про «Щедрика» такі слова: «То не розкладка пісні, то самоцінний твір, осяяний промінням генія, який посяде не останнє місце у світовій музичній літературі». Так і сталося.
«Щедрик» — одна з найпопулярніших новорічних пісень у світі. Існує безліч варіацій виконання й обробок мотиву. Її англомовний варіант Carol of the Bells звучить у багатьох голлівудських фільмах, серед яких такі відомі, як «Гаррі Поттер» та «Один вдома». Українська щедрівка міцно увійшла в американську традицію. Однак громадяни США, співаючи улюблену різдвяну пісню, навіть не замислюються, що вона має українське коріння.
А 100 років тому хор Київського університету вперше виконав «Щедрика», мелодію до якого написав геніальний український композитор Микола Леонтович. Сам текст пісні було складено ще за язичницьких часів, коли новий рік святкували навесні — в ній співається про приліт ластівки.
Через кілька років, у 1921-му, пісня вперше прозвучала на концерті в нью-йоркському Карнегі-Холі. 1936 року американець українського походження Пітер Вільговський створив англійську версію слів щедрівки, яку назвав Carol of the Bells.
До ювілею «Щедрика» агентство PlusOne створило відеоролик, який розповідає історію найпопулярнішої різдвяної мелодії світу. «Це той випадок, коли творчий здобуток українців відомий усьому світові. Тому нам варто про це говорити та є чим пишатися», — прокоментувала ідею відео керівник проекту Оксана Крячко.
Як пояснили в агентстві, аудиторія відеоролика — іноземці. Саме на них орієнтована історія щедрівки, викладена в ролику англійською мовою.
«Ми вирішили розповісти світові історію створення цієї пісні, оскільки мало хто знає, що вона — українська. Корінням вона сягає дохристиянського періоду, і в ній закладено потужний етнічний код українців. Про це потрібно нагадувати світу», — додала Оксана Крячко.
Згадаймо ці прості і добрі слова, з якими увесь світ крокує в новий рік:
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка,
Стала собі щебетати,
Господаря викликати:
«Вийди, вийди, господарю,
Подивися на кошару, —
Там овечки покотились,
А ягнички народились.
У тебе товар весь хороший,
Будеш мати мірку грошей,
Хоч не гроші, то полова,
У тебе жінка чорноброва».
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка.
Сергій ДМИТРУК
для «Урядового кур’єра»