Продовження мирних переговорів можливе лише за умови дотримання режиму тиші, але великою мірою це залежить від Росії як сторони конфлікту. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю телеканалу «Дом».

«Незмінно вірю в те, що не можна сідати за стіл з людьми, у яких в руках зброя. Це не просто філософія – це предметна розмова. Я завжди виступав за те, що це перший пункт і «Мінська», і всіх домовленостей», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський констатував, що встановлений режим припинення вогню на Донбасі значно зменшив кількість жертв, хоча з боку противника не припиняються провокації, і в нас є втрати.

«Але відчуття, що ми йдемо й не втрачаємо людей, з’явилося», – зауважив Президент і додав, що з’явилася й надія на впровадження наступних кроків, передбачених Мінськими домовленостями, – виведення військ, встановлення Україною контролю над державним кордоном тощо.

Тому, за словами Глави держави, потрібно розмовляти й чинити тиск на Росію, щоб вона виконувала домовленості та взяті на себе зобов’язання, оскільки РФ – сторона конфлікту, хоч Москва й не хоче цього визнавати.

«Сторони конфлікту – Росія, Україна. Всі мають це прекрасно розуміти. Люди на окупованих територіях теж це розуміють. Навіть ті, хто зараз дивляться і не вірять. Але в глибині душі вони знають, що я маю рацію, і я говорю абсолютно чисту правду», – додав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що Україна як держава і він особисто роблять усе можливе, щоб закінчити війну.

«Я дуже цього хочу. Я все роблю для цього. Але, на жаль, не все від мене залежить», – констатував він.

«Я вважаю і цього не приховую – і Президент РФ знає мою думку, що сьогодні 90% успіху в питанні повернення Донбасу, деокупації наших територій залежить від однієї людини. І точно треба знати, що він з цим живе. І люди на Донбасі мають це розуміти, не повинні жити якимись ілюзіями «от якби». Немає жодних «якби». Так, ми збираємо німців, французів, американців, підключаємо британців, канадців, арабські країни – з усіх сторін тиснути… Але потрібна політична воля. І з нашого боку вона є», – запевнив Володимир Зеленський.

Він зауважив, що Україна дотримується всіх домовленостей, але постійно стикається з невиконанням їх Росією та проросійськими бойовиками. Яскравим свідченням цього є закриті з боку окупованих територій контрольні пункти в’їзду/виїзду. Україна зі свого боку побудувала нові КПВВ і створила всі умови для їхнього відкриття. Ще одним прикладом небажання РФ виконувати взяті на себе зобов’язання є недопуск представників місії Міжнародного комітету Червоного Хреста до українців, утримуваних на окупованих територіях.

«Щодо Червоного Хреста – така була в мене домовленість з Президентом Росії, що буде доступ Червоного Хреста на тимчасово окуповані території… Нам все це підтвердили, що буде можливість. У Червоного Хреста з моменту наших домовленостей не було жодного доступу», – розповів Глава держави.