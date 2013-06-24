Україна веде переговори з партнерами про залучення додаткового фінансування для страхування військових ризиків інвесторів. Про це йшлося під час зустрічі першого віцепрем’єр-міністра — міністра економіки України Юлії Свириденко з виконавчим віцепрезидентом Багатостороннього агентства гарантій інвестицій (MIGA) Хіроші Матано.

«Нині Україна потребує розблокування притоку приватних інвестицій. Але всі розуміють, що без надійних інструментів страхування військових ризиків ми не побачимо активного притоку інвестицій. MIGA цього року вже втілила два проєкти зі страхування військових ризиків у реальному секторі й ще два — у фінансовому. Також вона працює над залученням додаткового фінансування до кінця року від п’яти країн. Ми домовилися про створення робочої групи для пришвидшення та оптимізації процесу страхування інвесторів», — повідомила Юлія Свириденко.

За її словами, вкрай важливо змінити сприйняття України як суцільної зони високого ризику. Одне з потенційних рішень — створення спеціального трастового фонду, спрямованого на започаткування всесвітнього страхування та перестрахування військових ризиків.