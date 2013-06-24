Страхування воєнних ризиків відіграє вирішальну роль у розблокуванні потоку приватних інвестицій, необхідних для підтримки економіки України під час війни. Підтримка уряду США у створенні в Україні ефективного ринку страхування приватних інвестицій від воєнних ризиків та умови, необхідні американському бізнесу для роботи на українському ринку, обговорено під час онлайн-зустрічі за участю першого віцепрем’єр-міністра — міністра економіки України Юлії Свириденко, міністра торгівлі США Джини Раймондо та керівництва провідних американських компаній.

Сторони обговорили подальшу роботу українського ринку інвестицій, можливість страхування в Україні, бачення великих американських компаній перспектив роботи, їхні ризики та наміри збільшувати темпи своєї роботи в нашій країні.

Сторони домовилися про створення робочої групи, щоб і надалі напрацьовувати план розвитку послуг страхування в Україні та імплементувати домовленості, яких дійшли під час зустрічі, повідомляє Мінекономіки.