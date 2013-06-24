Українські та іноземні підприємці чекали на появу ринку страхування від воєнних та політичних ризиків. Перші проєкти в цій царині вже почали реалізовувати завдяки співпраці з міжнародними фінансовими організаціями та національними експортно-кредитними агентствами країн-партнерів. Про це написала перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко в колонці для впливового американського аналітичного центру Atlantic Council, повідомляє офіційний сайт Мінекономіки.

За її словами, нині у Львові будують індустріальний парк M10 на 140 тисяч квадратних метрів, шість ділянок для виробничо-складських приміщень та понад 3 тисячі нових робочих місць. Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій Світового банку MIGA видало поліс компанії, яка спеціалізується на інвестиціях в комерційну нерухомість в Україні, зокрема інвестує в будівництво цього індустріального парку. Компанія отримала гарантії від ризиків війни та громадських заворушень на десять років на суму до 9,1 мільйона доларів. З них 4 мільйони надають країни-донори Трастового фонду підтримки реконструкції та економіки України (SURE Trust Fund), яким керує MIGA.

«Це рішення — сигнал для інших учасників страхового ринку, які ще сумніваються, чи працювати в Україні. Так, війна, яку розпочала росія, ще не завершена, але в тилових регіонах завдяки Збройним силам та допомозі партнерів бізнес може й має відновлювати повноцінну роботу. І успішно це робить», — пояснює Юлія Свириденко.

Внесок у впровадження страхування воєнно-політичних ризиків роблять і національні експортно-кредитні агентства. Зокрема польська корпорація страхування експортних кредитів KUKE страхуватиме інвесторів, які зацікавлені у відбудові України. Понад рік KUKE була єдиною страховою організацією в ЄС, яка давала гарантії на продаж товарів в Україну. Завдяки цьому торік експорт з Польщі до України зріс майже на 55 відсотків.

Надавати підтримку у страхуванні інвестицій від воєнних ризиків в Україні готові уряди країн G7, G19, Європейська комісія, Світовий банк. А для внутрішнього ринку Україна планує розширити повноваження власного експортно-кредитного агентства — на розгляді в парламенті перебуває відповідний законопроєкт.

Після його ухвалення українська ЕКА страхуватиме бізнес не лише від економічних ризиків, а й від ризиків, пов’язаних з бойовими діями чи іншими злочинами росії. Зміни сприятимуть залученню внутрішніх інвестицій.

«Поки програми, які фінансуються державою, забезпечують вкрай необхідне страхове покриття, ключовою метою залишається відновлення міжнародного ринку перестрахування в Україні. Щоб це сталося, важливо змінити сприйняття України як «суцільної червоної зони» з безліччю ризиків. Одним з варіантів для цього є створення спеціального довірчого фонду для початку глобального страхування та перестрахування воєнних ризиків. Ним могли б керувати уряди країн-партнерів разом з Україною», — наголосила Юлія Свириденко.

Для України важливо запустити страховий ринок від воєнних ризиків якнайшвидше.

«Ми не можемо чекати, доки закінчиться війна, українська економіка має бути стійкою вже зараз: щоб підтримувати обороноздатність, щоб відновлювати визволені території. Ми маємо повертати туди життя, бізнес і українців, які через вторгнення росії знайшли прихисток за кордоном. Без іноземних інвестицій, без приватного сектору це буде вкрай важко», — резюмувала Юлія Свириденко.