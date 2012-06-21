Підземний страйк гірники шахти ім. Капустіна ПАТ «Лисичанськвугілля» почали ще в суботу 15 липня. Борг із заробітної плати перед ними становить 3,5 місячного фонду оплати праці. Услід за цим підприємством застрайкували гірники іншої шахти цього виробничого об’єднання — «Новодружеської». Протягом останніх місяців шахтарям виплачують по 3—6% загальної суми заробітної плати: кому на картку 150 гривень приходило, а кому лише 40. Це стало останньою краплею. На 17 липня в підземній акції брали участь уже 55 осіб.
Загальна заборгованість із заробітної плати на об’єднанні — 135,4 мільйона гривень.
«Протест спалахнув стихійно, профспілки ситуацію не контролюють. Учасники протесту сказали: «Ми нікому не віримо, три роки не отримуємо стабільно заробітну плату, чужого не просимо, стоїмо за свої права», — розповідає про ситуацію засновник Східної правозахисної групи Павло Лисянський.
Це вугільне об’єднання проблемне. Як ідеться в коментарі щодо ситуації на офіційному сайті Луганської ОДА, збитковість шахт і накопичення боргів у фонді заробітної плати ПАТ «Лисичанськвугілля» стали наслідком нестачі державної підтримки на покриття витрат із собівартості вугільної продукції. Коштів на модернізацію підприємства не надавали. Як підсумок, нові гірничі виробки не проводять, а все, що було підготовлено, вичерпує технічний ресурс. Нема коштів на розвиток підприємства. Якщо не вжити невідкладних заходів на державному рівні, є загроза закриття ПАТ «Лисичанськвугілля». Позиція обласної влади — не допустити цього.
Голова Луганської обласної державної адміністрації — керівник обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз провів телефонну розмову з міністром енергетики та вугільної промисловості України Ігорем Насаликом і робочу нараду з керівництвом ПАТ «Лисичанськвугілля» й головами профспілкових організацій. Торік саме завдяки втручанню Юрія Гарбуза аналогічну заборгованість вдалося погасити. Однак ситуація потребує не ручного регулювання, а системної роботи профільного міністерства і керівництва підприємства, вважають в ОДА.
Ігор Насалик запевнив, що кошти Лисичанськвугіллю надійдуть у першій декаді серпня. Міністр доручив розробити план збільшення видобутку вугілля. Керівництво шахт імені Капустіна та Мельникова запевнило, що за умови оперативного надходження державних коштів на технічне оснащення гарантують уже з вересня цього року збільшити видобуток вугілля в 1,5 раза.