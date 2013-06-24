Уряд схвалив Стратегію утвердження української національної та громадянської ідентичності. Постанова стане фундаментом для формування потужного громадянського суспільства, сильної нації та міцної держави.

Як повідомляє Мінмолодьспорту, очільник міністерства Матвій Бідний подякував військовим, активістам та представникам ОВА, які допомагали писати стратегію, і наголосив на важливості документа.

«Існування та процвітання Української держави неможливе без загального усвідомлення громадянами своєї національної та громадянської ідентичності, що бере початок від ототожнення себе з українським народом», — каже він.

Мета стратегії — формування й утвердження української національної та громадянської ідентичності у громадян і закордонних українців. Для цього використовуватимуть методи національно-патріотичного, військово-патріотичного виховання та громадянської освіти на основі національних цінностей України.

Органи влади та інститути громадянського суспільства будуть реалізовувати стратегію за такими напрямами: утвердження української національної та громадянської ідентичності; взаємопідтримка і співпраця щодо формування української національної та громадянської ідентичності між органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування й інститутами громадянського суспільства; формування системи кадрового забезпечення; сприяння розвитку інфраструктури.

Мінмолодьспорту закликає українців брати участь у процесах утвердження української національної та громадянської ідентичності на всіх рівнях. Потрібно перемогти на цьому інформаційному та сенсовому фронті.

Міністерство вдячне ІСАР Єднання, який підтримав численні громадські обговорення, стратегічні сесії у всій Україні з напрацювання Стратегії утвердження української національної та громадянської ідентичності в межах проєкту «Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства», що реалізує ІСАР Єднання в консорціумі з Українським незалежним центром політичних досліджень (УНЦПД) і Центром демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ) завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку.