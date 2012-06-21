Збірна України завоювала сім медалей на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду, який триває у Києві.
У змагальний день 15 червня українці здобули одразу дві золоті нагороди. Спочатку чемпіоном Європи став дует Максима Долгова і Олександра Горшковозова в синхронних стрибках у воду із 10-метрового трампліна.
Потім першу золоту нагороду ЧЄ у своїй кар'єрі завоювала Анна Письменська у стрибках з триметрового трампліну. Також у цій дисципліні Анастасія Недобега виграла бронзу.
Таким чином у збірної України на домашньому чемпіонаті Європи вже три золоті нагороди –напередодні титул чемпіона Європи захистив українець Ілля Кваша. Загалом в активі українців – сім завойованих медалей.