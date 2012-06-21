Фільм «Переломний момент: Війна за демократію в Україні», співрежисери якого — володар трьох «Оскарів» Марк Джонатан Харріс та режисер «Поводиря» Олесь Санін, визнано найкращим документальним фільмом на міжнародному кінофесті SLO Film Fest у Сан Луїс Обіспо. Про це повідомляє прес-служба Держкіно.
«SLO Film Fest — фестиваль незалежного кіно, який традиційно проходить у березні у м. Сан Луїс Обіспо, штат Каліфорнія. Це вже друга перемога фільму, який до цього було визнано найкращим документальним фільмом кінофестивалю EtCultura у Флориді», — йдеться в повідомленні.
За словами сценариста фільму Пола Волянського, присутнього на церемонії нагородження, на покази «Переломного моменту» були розкуплені усі квитки. «Коли на церемонії нагородження я висловив подяку українському народові за те, що в часи «альтернативних фактів» і фейкових новин вони досі вірять у те, що правда — понад усе, аудиторія у 800 осіб вибухнула тридцятисекундними оваціями. Було неймовірно відчувати, наскільки фестиваль і люди в Сан Луїс Обіспо підтримали «Переломний момент» і нерівну боротьбу України за демократію», — сказав він.
«Переломний момент» — це погляд на війну та революцію в Україні очима простих учасників цих подій. Серед головних героїв — дитячий театральний режисер Андрій «Богема» Шараскін, лікар Всеволод Стеблюк, рабин Натан Хазін та інші учасники революції на Майдані та війни на сході України, що облишили своє звичне життя заради створення більш демократичної, справедливої і незалежної держави. Фільм показує інтенсивну боротьбу, яка на цей момент забрала життя понад 10 тисяч українців, а мільйони позбавила власних домівок.
Стрічка охоплює період 2013-2016 років, який обернувся для України часом величезних випробувань і викликів. У ній зібрані кіносвідчення політичних, кримінальних, військових злочинів та терактів на території України. За час роботи над фільмом було записано 86 інтерв’ю з учасниками подій на Майдані та сході України і зафільмовано майже 600 годин робочого кіноматеріалу.
Українська прем’єра фільму на провідних телеканалах країни відбулася у лютому 2017-го, до річниці пам’яті Небесної Сотні.