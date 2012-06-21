До 17 вересня триватиме наймасштабніша кіноподія Північної Америки — 42-й Міжнародний кінофестиваль у Торонто. Його також вважають майданчиком для початку щорічних «оскарівських перегонів», адже саме там преса та професійна громадськість мають нагоду вперше ознайомитися із ймовірними кандидатами до шорт-лісту Американської кіноакадемії. Україна представить на ньому перший національний стенд з інформацією про власні кінопроекти, кінокомпанії, галузеві послуги та покаже фільм «Рівень чорного». Також паралельно відбуваються Дні українського кіно в Торонто, повідомляє Державне агентство з питань кіно.
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«Ми сподіваємося на диво, адже шанси потрапити у шорт-ліст невеликі. Та головне, для чого потрібна міжнародна промо-кампанія фільму-кандидату від України, щоб 5600 академіків звикали до того, що українське кіно є і воно присутнє на міжнародному ландшафті. Це частина промо-кампанії українського кіно загалом», — зазначає автор фільму «Рівень чорного» Валентин Васянович.
Також на стенді відбудеться перша міжнародна презентація історичної драми «Антон» режисера Зази Урушадзе, зйомки якої нині тривають на Одещині. Фільм є копродукцією України, Грузії, Литви та Польщі й розповідає історію німецького поселення на півдні України у 1919 році, напередодні «російської революції».
Голова Держкіно Пилип Іллєнко зазначає, що «ми вперше на офіційному індустріальному рівні долучимося до великих кіноівентів Північної Америки. Подія надважлива, бо це кіноринок одного із найбільших кінофестивалів у світі. Дні українського кіно дадуть змогу всебічно представити наше кіно та можливості країни, аби залучити кіновиробників з усього світу».
У програмі Днів — документальні стрічки «Процес» Аскольда Курова та «Школа № 3» режисерів Лізи Сміт та Георга Жено, історичний екшн «Червоний» режисера Зази Буадзе, драма Тараса Ткаченка «Гніздо горлиці», трагікомедія Аркадія Непиталюка «Припутні» та кримінальна комедія «DZIDZIO Контрабас».
Український стенд на 42-му Міжнародному кінофестивалі в Торонто організувало Державне агентство з питань кіно спільно з Посольством України в Канаді за підтримки Українського національного об’єднання в Торонто та представників української кіноіндустрії.