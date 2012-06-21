Заходи, яких необхідно вжити, щоб зупинити Росію на українському кордоні, можуть обійтися Заходу доволі дорого. Але ціна повномасштабної війни, яку готовий розпочати Кремль проти України, і подолання її наслідків може виявитися набагато вищою, тому ліпше діяти зараз. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час спілкування з журналістами у Брюсселі до початку позачергового засідання комісії Україна — НАТО, яке було скликано терміново на запит Києва. Головне питання засідання — безпекова ситуація вздовж українсько-російського кордону та шляхи підтримки Альянсом суверенітету і територіальної цілісності нашої держави.

Виступаючи перед журналістами, генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію негайно припинити провокації в Україні й біля її кордонів.

«За останні тижні Росія стягнула війська у бойовій готовності до українського кордону. Це найбільше накопичення російський військ із часу анексії Криму, яка відбулася 2014 року, — заявив генсек. Він наголосив, що нарощування російських військ на кордоні з Україною невиправдане. За його словами, Кремль повинен припинити провокації та деескалювати ситуацію: — НАТО закликає Росію вивести війська з української території».

Ініціативу України щодо скликання позачергового засідання комісії Україна — НАТО Дмитро Кулеба пояснив так: «Ми намагаємося уникнути помилок 2014 року, коли Росія була готова діяти швидко і досягати своїх цілей на сході України та в Криму, а Захід не зміг оперативно запобігти цим намірам. Але Москва більше не заскочить нас зненацька. І якщо Росія розпочне новий виток насилля, це їй обійдеться дорого. Україна не хоче війни, а прагне дипломатичним мирним способом урегулювати конфлікт на Донбасі».

Глава зовнішньополітичного відомства заявив, що Росія має нарешті зрозуміти, що наша держава належить до демократичного західного світу і ніколи не вважала інакше.

«На операційному рівні нам потрібні заходи, які стримають агресивні наміри РФ, — сказав Дмитро Кулеба. За його словами, це може бути новий пакет антиросійських санкцій і пряма підтримка оборонних зусиль України: — Ми знаємо, що Кремль докладає зусиль, аби завадити іншим країнам надати допомогу нашій державі, щоб за будь-яку ціну підірвати нашу обороноздатність».

Відповідаючи на запитання, чи готові в НАТО прийняти Україну до своїх лав навіть за умови окупованого Криму та конфлікту на Донбасі, Єнс Столтенберг відповів: «Це питання вирішують лише самі члени Альянсу, і ніхто інший не має права втручатися у цей процес. Так само кожна країна має суверенне право подати заявку на членство в НАТО, і Росія не має права впливати на бажання сусідів щодо рішень у сфері безпеки».

Чи можуть російські війська піти далі й перейти український кордон?

«Я не можу виключати нічого, але вірю, що можемо зупинити росіян, щоб вони не лише не зробили жодного кроку вперед, а й пішли з окупованих територій, щоб Україна змогла відновити свої територіальну цілісність і суверенітет», — заявив Дмитро Кулеба.

Очікують, що у Брюсселі глава українського МЗС зустрінеться з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, який перебуває у європейській столиці. Ентоні Блінкен прибув до Брюсселя, щоб обговорити з партнерами з НАТО тривалі навчання російських військ поблизу українських кордонів.