Американські вчені провели дослідження, завдяки якому змогли відповісти на питання, чому людям не вдається схуднути.
Досвідчені дієтологи вважають, що найкращим способом скинути зайві кілограми і закріпити вагу є відмова від будь-яких дієт. Дієтологи з США запевняють, що відмова від дієти допоможе не тільки скинути ненависні кілограми, але і надати тонус організму. Найголовніше правило, це дотримуватися правильного харчування, яке також включає в себе трохи солодощів, інформують іноземні ЗМІ.
Таким чином, людина може дозволити собі трохи шоколаду або солодких фруктів у першій половині дня. Щоденна зарядка і два-три рази на тиждень похід у тренажерний зал, допоможе прискорити процес схуднення. Вчені стверджують, що здорового і красивого тіла можна домогтися без строгих дієт і обмежень у харчуванні.