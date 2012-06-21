Нова команда Міністерства охорони здоров’я встигає робити одночасно чимало справ. Трохи відбивши атаки знахабнілих посередників, які роблять свій бізнес на подорожчанні ліків для українців, вони взялися презентувати журналістам свої напрацювання в кадрових питаннях. Адже зміни в системі медичної освіти — одна з найважливіших складових всієї медичної реформи. Про що йдеться?
Заступник міністра охорони здоров’я Олександр Лінчевський пояснює це так: «Для нас зміни в освіті майбутніх лікарів, її вдосконалення — пріоритетні. Першим кроком на цьому шляху є гармонізація системи оцінювання знань. Тобто український фахівець за своєю підготовкою не має відрізнятися, скажімо, від випускника Єльського університету. Власне, коли захворювання однакові, медична наука універсальна, тож і медичні знання не повинні відрізнятися».
Щоб перевірити, як із цим нині в студентському середовищі, в міністерстві вирішили цього року ввести до обов’язкового тестування ще й міжнародні запитання. Це дасть змогу з’ясувати, чого варта наша освіта, подивитися, як українські майбутні лікарі розв’язують завдання, які пропонують іноземним студентам. «Отже, стане зрозуміло, в який бік змінювати медичну освіту, планувати наступні кроки, — підсумовує заступник міністра. — Це напрямок руху, який проходили інші країни Європи. Водночас хочу заспокоїти студентів: жодних наслідків для них ця новація не матиме».
Таку роботу покладено на Центр тестування професійної компетентності майбутніх лікарів при МОЗ. Заступник директора цього закладу Марина Мруга розповідає, що разом з МОЗ 1999 року до його заснування доклала зусиль Національна рада медичних екзаменаторів США. Ця потужна організація зі столітньою історією зажила слави світового лідера в галузі оцінювання медичних знань. Чи вдається центру виконувати своє головне завдання — не допускати некваліфікованого лікаря до пацієнта? Пані Марина вважає, що так. І пояснює: до появи центру дипломи отримували всі студенти медичних університетів. Їхній вступ був гарантією цього. Нині ті, хто байдикував шість років, а це приблизно 10%, лікарями не стають. Так, тільки останній випуск не дорахувався приблизно 100 осіб.
«Головним продуктом Центру тестування є ліцензійний інтегрований іспит «Крок», — розповідає пані Марина. — Його складено за зразком американського іспиту і він працює в усіх українських медичних вишах. Серед нинішніх новацій субтест. Які зміни він містить? Кажуть, оцінювання керує навчанням. Сьогодні вдалий момент, бо запроваджено нові спеціальності. Тобто всі виші змушені оновити програму. Тому даючи їм інформацію, де є проблеми, можна уникнути відтворення старого змісту в нових програмах».
Ще одна заступниця директора центру Леся Войтенко розповіла, що нинішнє оцінювання проводитимуть на переддипломному і післядипломному етапах. Уже в березні інтерни складатимуть змішаний іспит із введенням міжнародних запитань, а наступний іспит відбудеться в травні.
Сергій ДМИТРУК
для «Урядового кур’єра»