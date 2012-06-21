Майбутні випускники спеціальностей «Психологія» та «Соціальна робота» Луганського національного університету імені Тараса Шевченка долучилися до проекту «Консолідація зусиль для попередження та подолання наслідків насильства в сім’ї» як волонтери. У складі мобільної бригади вони здійснили кілька виїздів у село Половинкине Старобільського району. Завданням для студентської молоді стало проведення арт-терапевтичних майстер-класів для дітей, підлітків та дорослих.
«Формат діяльності мобільних бригад «психологічна допомога — вдома». Це оптимальне та ефективне надання психосоціальної допомоги і підтримки сільського населення. А роботи вистачить на всіх: групова та індивідуальна взаємодія формується залежно від потреб населення», — каже координатор Центру психосоціальної адаптації Олена Дорогавцева.
Як повідомляє прес-служба вишу, наразі заплановано проведення низки тренінгів для фахівців з психосоціальної підтримки сім’ї та громади щодо вирішення проблем, пов’язаних із сімейними конфліктами, роботи з саморегуляції та емоційної стабілізації.