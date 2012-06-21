Черговим етапом співробітництва між Східноукраїнським національним університетом ім. Володимира Даля, який був свого часу переміщений з Луганська, та товариством з обмеженою відповідальністю НВП «Зоря» (м. Рубіжне) став конкурс-співбесіда для студентів спеціальності «Хімічні технології та інженерія» на здобуття іменних стипендій від підприємства.
Як повідомляє прес-служба вишу, стипендії спрямовані на підтримку тих студентів, які згодні та спроможні виконати в рамках дипломних проектів ту проблематику, що цікава саме для діючих хімічних виробництв підприємства.
Конкурс проходив у форматі дискусії, студенти розповідали про свої конкурентні переваги, здобуті під час навчання навички, мотивацію до отримання стипендії. Учасники комісії, в свою чергу, презентували цікаві для виробництв ТОВ НВП «Зоря» проблеми, які можна було би розв’язати в рамках дипломного проектування.
Троє зі студентів-конкурсантів були обрані комісією для надання стипендій та для них погоджені теми дипломних проектів за проблематикою виробництв ТОВ НВП «Зоря». Захист дипломних проектів планується на виїзному засіданні екзаменаційної комісії СНУ ім. В. Даля на базі ТОВ НВП «Зоря» в присутності керівництва підприємства.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»