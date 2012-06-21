Народні умільці, які з нічого могли створити шедеври, були завжди. Є вони й нині. Щодня разом з побутовим сміттям ми викидаємо стільки потенційного підручного матеріалу для всіляких потрібних виробів, що голова обертом. Різноманітні пластикові пляшки, коробки і контейнери, корки, трубочки, одноразовий посуд і звичайний папір — усе це можна використовувати повторно.
Студенти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини вміють дати раду вторинній сировині. У їхніх умілих руках пластикові ложки, виделки, тарілки, пляшки та інші відходи перетворюються на чудові функціональні вироби — красиві віяла, вази для квітів, олівців, кашпо, скриньки та багато іншого.
Для створення поробок, переконані студенти, зовсім не обов’язково спеціально купувати якісь дорогі матеріали, адже багато чарівних, стильних і оригінальних речей можна зробити власними руками зі звичайної вторсировини, тобто з того, що люди зазвичай викидають у відро для сміття. Такі вироби зі, здавалося б, непридатного матеріалу вийдуть не тільки вигідними в економічному плані, адже їх виготовляють із підручних засобів, а й стануть чудовим способом зайняти дітей у спільній творчості, допоможуть розвинути уяву і фантазію.
На природничо-географічному факультеті університету недавно відбулася виставка студентських виробів із побутових відходів.
— Організували виставку для демонстрації переваг екологічних технологій переробки вторинної сировини, — розповіла завідувач науково-дослідної лабораторії «Екологія і освіта» доцент Ганна Гончаренко. — Це важлива складова екологічного виховання.
Експозицію оглянули представники різних структурних підрозділів університету, студенти, учні Полянецької загальноосвітньої школи. Продемонстровані вироби вирішили передати вчителям та учням уманської школи №14 під час відкритого засідання екологічного клубу «Бумеранг», щоб вони розвивали справу вмільців.
Студентська молодь ще раз привернула увагу громадськості до екологічних проблем, адже оберігати й захищати довкілля від сміття, дбати про збереження нашого спільного дому — планети Земля — спільна відповідальність нинішнього покоління перед майбутнім.