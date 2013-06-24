Уряд прийняв постанову, якою вніс зміни до порядку складання єдиного державного кваліфікаційного іспиту. Раніше, у разі нескладання ЄДКІ, студент міг перескласти іспит не більше одного разу. У разі ж повторного нескладання іспиту — він відраховувався та вважався таким, що не виконав індивідуальний навчальний план. Про це повідомляє Урядовий портал.

днак, тривала повномасштабна війна та складна безпекова ситуація призвели до значних ускладнень у навчальному процесі та підготовці до складання іспитів, особливо в університетах, наближених до лінії фронту.

Крім того, через щоденні загрози та системні обстріли території України, чимало студентів змушені були покинути власні домівки та переїздити на більш безпечні території та/або за межі України. Такі умови та чинники могли негативно вплинути на результати складання студентами іспитів цьогоріч.

Тож, з огляду на те, що студенти після неуспішного складання іспиту мають бути відраховані, є ризик виникнення дефіциту медичних і фармацевтичних працівників під час та після війни.

Тому Уряд ухвалив рішення, завдяки якому студенти зможуть поновитися на навчанні за тією ж самою спеціальністю та перескласти кваліфікаційний іспит через рік (після двох семестрів навчання). Перескласти іспит у такому випадку студент може лише один раз.

Таке рішення є важливим для забезпечення прав студентів на здобуття вищої освіти та позитивно вплине на збереження кадрового потенціалу в системі охорони здоров’я України як під час, так і після війни.

Нагадаємо, що атестація студентів, які навчаються в магістратурі за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я», здійснюється у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ).