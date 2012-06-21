Тернопіль з липня 2017 року з ініціативи деяких громадських організацій та міськради заснував власний реєстр рекордів, де фіксує досягнення містян у всіх видах діяльності. За цей час у нього внесли майже 40 рекордів. Чотири з них встановили в Тернопільському національному педагогічному університеті ім. Володимира Гнатюка. Найновіший занотували днями: майбутні педагоги встановили рекорд з наймасовішого виконання славетної пісні Володимира Івасюка «Червона рута».
Майже 1300 студентів зібралися в альма-матер, щоб разом заспівати улюблену пісню. Сертифікат про встановлення рекорду ректорові Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, професору Богданові Буяку вручив ініціатор створення Книги рекордів Тернополя заступник міського голови Леонід Бицюра.